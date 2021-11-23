55-річна Сальма Гаєк у затісному купальнику ледь вмістила величезний бюст

Артистка поділилася пікантним фото.

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк розбурхала уяву шанувальників новим пікантним фото.

На сторінці в Instagram зірка розмістила звабливий, та, водночас, кумедний кадр. На знімку 55-річна Гаєк зображена у гамаку. Сальма лежить, одягнена у смарагдовий купальник, який ледь прикрив її доволі пишне декольте.

instagram.com/salmahayek

Артистка була зазнімкована, коли тихо мирно спала на свіжому повітрі. "Немає нічого кращого, ніж сієста у гамаку, щоб відновитися після презентації двох фільмів одне за одним", - підписала фото Гаєк.

Як відомо, зараз на широкі екрани вийшла кримінальна драма і трилер за участі Сальми Гаєк під назвою "Дім Гуччі". У картині акторка зіграла Піну Ауріємму – ворожку та подругу Патриції Реджані. Вона була засуджена до 25 років ув'язнення за те, що допомогла вбити чоловіка Патріції, одного з онуків засновника Будинку моди Gucci Мауріціо Гуччі.

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