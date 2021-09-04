55-річна Сальма Гаєк синім купальником підкреслила чималий бюст

Акторка також похизувалася стрункою талією.

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка нещодавно приголомшила поперековим шпагатом, засвітила чималий.

Так, 2 вересня артистка відсвяткувала своє 55-річчя. З цієї нагоди, вона вирішила нагадати своїм шанувальникам, що має досить таки апетитну фігуру. Цього разу на сторінці в Instagram знаменитість запостила світлину, на якій позувала на тлі океану в синьому суцільному купальнику.

Сальма засвітила чималий бюст та апетитні стегна.

Сальма Гаєк в синьому купальнику / instagram.com/salmahayek

"Вітаю себе з 55-річчям. З нетерпінням чекаю на нові пригоди", - привітала себе зі святом акторка, а також неабияк заінтригувала шанувальників.

Фани знаменитості також привітали її з днем народження, а ще зазначили, що теж хотіли б мати такий вигляд, коли їм буде за 50:

Ви в 55 років маєте напрочуд гарний вигляд.

Ви маєте такий вигляд, ніби вам 25

Хочу бути такою ж, як ви

Нагадаємо, нещодавно Сальма Гаєк розкрила секрет збільшення своїх грудей. Хоча акторка зі стовідсотковою впевненістю заявила, що груди в неї свої, натуральні.

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