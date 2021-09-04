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55-річна Сальма Гаєк синім купальником підкреслила чималий бюст

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55-річна Сальма Гаєк синім купальником підкреслила чималий бюст

Сальма Гаєк / instagram.com/salmahayek

Акторка також похизувалася стрункою талією.

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк, яка нещодавно приголомшила поперековим шпагатом, засвітила чималий.

Так, 2 вересня артистка відсвяткувала своє 55-річчя. З цієї нагоди, вона вирішила нагадати своїм шанувальникам, що має досить таки апетитну фігуру. Цього разу на сторінці в Instagram знаменитість запостила світлину, на якій позувала на тлі океану в синьому суцільному купальнику.

Сальма засвітила чималий бюст та апетитні стегна.

Сальма Гаєк в синьому купальнику / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк в синьому купальнику / instagram.com/salmahayek

"Вітаю себе з 55-річчям. З нетерпінням чекаю на нові пригоди", - привітала себе зі святом акторка, а також неабияк заінтригувала шанувальників.

Фани знаменитості також привітали її з днем народження, а ще зазначили, що теж хотіли б мати такий вигляд, коли їм буде за 50:

  • Ви в 55 років маєте напрочуд гарний вигляд.
  • Ви маєте такий вигляд, ніби вам 25
  • Хочу бути такою ж, як ви

Нагадаємо, нещодавно Сальма Гаєк розкрила секрет збільшення своїх грудей. Хоча акторка зі стовідсотковою впевненістю заявила, що груди в неї свої, натуральні.

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