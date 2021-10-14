55-річний Віктор Павлік показав свого 3-місячного сина-копію від молодої дружини

Хлопчик неймовірно схожий на свого зіркового батька.

Український співак Віктор Павлік щасливий сім'янин та молодий батько.

Три місяці тому 27-річна дружина артиста Катерина Реп'яхова народила йому сина, якого назвали Михайлом. Зазначимо, що малюк неймовірно схожий на свого зіркового батька.

На сторінці в Instagram молодий татусь поділився знімком, зробленим під час відпочинку у Туреччині. На ньому Павлік тримає на руках маленького Михасика і усміхається. "Релакс", - коротко підписав знімок артист.

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

Шанувальники ж Віктора Франковича зазначили, що малюк – просто копія Павліка. "Які ви схожі – це диво", "маленьке щастя".

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, що Михайло перший спільний син Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової. У співак також є діти від попередніх стосунків – син Олександр та донька Христина.

Також у Павліка був син Павло від шлюбу з танцівницею Ларисою Созаєвою. У серпні 2020-го хлопець помер у 21 рік після дворічної боротьби з раком.

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