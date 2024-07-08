55-річний Вілл Сміт та його 52-річна дружина чекають на народження третьої дитини

Відомий американський актор Вілл Сміт та його ще офіційна дружина Джада Пінкетт-Сміт втретє стануть батьками.

Принаймні так виданню Media Take Out стверджує інсайдер. Радісною новиною про поповнення в родині 55-річний Сміт поділився на прем'єрі нового фільму з його участю "Погані хлопці: Все або нічого". Подружжя нібито скористалося послугами сурогатного материнства.

"У Вілла і Джади народиться ще одна дитина від сурогатної матері", — розповідає інсайдер, передає Ace Showbiz.

Вілл Сміт і Джада Пікетт-Сміт / Фото: Associated Press

Що цікаво, Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт після розриву досі не разом. Пара таким чином нібито намагається врятувати їхній шлюб. До слова, Джада раніше зізнавалась, що від 2016 року вони з актором не живуть разом та не перебувають у романтичних стосунках, хоча офіційно подружжя не розлучалося. У пари є двоє спільних дітей. Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт виховують сина Джейдена та доньку Віллоу.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Марія Яремчук вперше стала мамою. Артистка офіційно підтвердила, що народила сина.

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