55-річний Євген Рибчинський підтвердив третє одруження

Євген Рибчинський / © facebook.com/ribchinski

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський вперше підтвердив, що одружився втретє.

Знаменитість тримає особисте життя за сімома замками. Та це не стоїть на заваді пліткам, що постійно виникають. Подейкують, що він навіть одружився втретє. Ведуча "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова вирішила поцікавитися, чи це правда. Хоч Євген Рибчинський уникнув прямої відповіді, але дав чітко зрозуміти, що це дійсно так. Він назвав обраницю своєю дружиною.

Також 55-річний Євген Рибчинський пояснив, чому все ж таки не квапиться показувати кохану та ретельно її приховує. За словами композитора, він не бачить в цьому сенсу. На його думку, особисте життя має саме таким і залишатися.

"Я не маю жодного сенсу презентувати дружину, бо це особисте, воно не на показ", - відрізав поет.

Євген Рибчинський / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Зазначимо, в Євгена Рибчинського за плечима вже є два шлюби. Першою дружиною композитора стала жінка, на ім'я Анастасія. Він повів її під вінець, коли йому було всього 19 років. У цьому шлюбі в Євгена Рибчинського народився син Микита.

Вдруге композитор одружився в 37 років із жінкою, на ім'я Юлія. Колишнє подружжя виховує трьох спільних синів – Данила, Георгія та Івана.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Нагадаємо, нещодавно колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба розсекретив, що одружується вдруге. Політик освідчився коханій Світлані Павелецькій.