56-річна Брук Шилдс показалася у купальнику та приголомшила фігурою

Зірка поплавала у басейні.
Американська акторка та модель Брук Шилдс, яка у 15 років стала знаменита за фільмом "Блакитна Лагуна", продемонструвала свою фігуру у купальнику.
56-річна артистка вирішила поплавати у басейні. На відео, яке Брук опублікувала на своїй сторінці в Instagram, знаменитість зображена у червоному суцільному купальнику. Так, зірка залізла до басейну, занурилася у холодну воду, судячи з її виразу обличчя, та швидко вилізла грітися. До слова, акторка, попри свій вік, має доволі струнку та підтягнуту фігуру.
"Нова традиція на День подяки", - підписала ролик артистка.
Фани не могли стриматися та зазначили, що Брук неймовірно гарна. Вони під дописом написали їй чимало приємних слів.
- Маленька "блакитна лагуна"
- Неймовірна фігура!
- Мені здається тобі надто холодно!
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