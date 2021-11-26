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56-річна Брук Шилдс показалася у купальнику та приголомшила фігурою

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56-річна Брук Шилдс показалася у купальнику та приголомшила фігурою

Брук Шилдс / instagram.com/brookeshields

Зірка поплавала у басейні.

Американська акторка та модель Брук Шилдс, яка у 15 років стала знаменита за фільмом "Блакитна Лагуна", продемонструвала свою фігуру у купальнику.

56-річна артистка вирішила поплавати у басейні. На відео, яке Брук опублікувала на своїй сторінці в Instagram, знаменитість зображена у червоному суцільному купальнику. Так, зірка залізла до басейну, занурилася у холодну воду, судячи з її виразу обличчя, та швидко вилізла грітися. До слова, акторка, попри свій вік, має доволі струнку та підтягнуту фігуру.

"Нова традиція на День подяки", - підписала ролик артистка.

Фани не могли стриматися та зазначили, що Брук неймовірно гарна. Вони під дописом написали їй чимало приємних слів.

  • Маленька "блакитна лагуна"
  • Неймовірна фігура!
  • Мені здається тобі надто холодно!

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