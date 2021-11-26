56-річна Брук Шилдс показалася у купальнику та приголомшила фігурою

Зірка поплавала у басейні.

Американська акторка та модель Брук Шилдс, яка у 15 років стала знаменита за фільмом "Блакитна Лагуна", продемонструвала свою фігуру у купальнику.

56-річна артистка вирішила поплавати у басейні. На відео, яке Брук опублікувала на своїй сторінці в Instagram, знаменитість зображена у червоному суцільному купальнику. Так, зірка залізла до басейну, занурилася у холодну воду, судячи з її виразу обличчя, та швидко вилізла грітися. До слова, акторка, попри свій вік, має доволі струнку та підтягнуту фігуру.

"Нова традиція на День подяки", - підписала ролик артистка.

Фани не могли стриматися та зазначили, що Брук неймовірно гарна. Вони під дописом написали їй чимало приємних слів.

Маленька "блакитна лагуна"

Неймовірна фігура!

Мені здається тобі надто холодно!

Читайте також: