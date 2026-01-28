56-річна Дженніфер Лопес приголомшила ефектним виглядом без жодної краплі макіяжу

Дженіфер Лопес / © Associated Press

Реклама

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала, який вигляд має без жодної краплі макіяжу.

Чесними кадрами виконавиця поділилась в Instagram. Зокрема, 56-річна артистка продемонструвала свій ранковий догляд. Спочатку Дженніфер Лопес постала на кадрах без жодної краплі декоративної косметики, хизуючись природною красою. При цьому довге волосся співачка заколола, аби воно не заважало.

Дженніфер Лопес без макіяжу / © instagram.com/jlo

Після цього артистка почала наносити спочатку доглядову, а потім декоративну косметику. Знаменитість користувалась засобами своєї лінійки JLo Beauty. У підсумку Джей Ло зробила стриманий макіяж, який підкреслив її риси обличчя.

Реклама

Дженніфер Лопес / © instagram.com/jlo

Тим часом фани не стримувались у компліментах. Вони просто засипали Дженніфер Лопес приємними словами щодо її зовнішності. Користувачі зазначали, що виконавиця має неймовірний вигляд.

Дженніфер Лопес ніби з кожним роком стає лише молодшою!

Ваша природна краса неймовірна!

Ви така гарна!

Нагадаємо, тим часом українська співачка Оля Полякова нещодавно хизувалась стрункою фігурою. Артистка показувала, як з роками змінювалось її тіло.