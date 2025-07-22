56-річна Дженніфер Еністон на тлі чуток про новий роман заінтригувала відвертим зізнанням

Дженніфер Еністон / © Associated Press

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Зірка культового серіалу "Друзі", американська акторка Дженніфер Еністон вперше публічно висловилася про свої нові романтичні стосунки.

У свіжому інтервʼю знаменитість прокоментувала припущення фанів щодо роману з лайф-коучем та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом, з яким її нещодавно бачили на Майорці. Пара, за інформацією інсайдерів, відпочивала разом із друзями акторки, і саме звідти й почалися чутки про їхні стосунки.

"Добре бути відкритою до кохання, але не шукати його. Таким чином ви не чините жодного тиску на ситуацію, і якщо це відбувається природно, то це чудово", — поділилася своїми поглядами Дженніфер.

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Дженніфер Еністон / © Associated Press

Також акторка наголосила, що хоче максимально зберігати особисте життя у таємниці, попри десятиліття в центрі уваги: "Я ніколи не звикну до того, що люди думають, ніби мають право знати про твоє особисте життя".

Як зазначає Daily Mail, акторка почувається щасливою та не поспішає із розвитком нових стосунків. Інсайдер додав, що "Джен відчуває сильний зв'язок із Джимом, адже їх поєднує глибокий емоційний інтелект, чого бракувало деяким її колишнім".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон пережила два гучних розлучення — з Бредом Піттом 2005 року та з Джастіном Теру 2018-го після трьох років шлюбу. Тепер акторка, здається, готова до нового етапу в особистому житті, але без зайвого галасу.

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук зробив відверте зізнання про свою родину та чому приховує свою дружину та сина.

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