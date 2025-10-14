- Дата публікації
56-річна Дженніфер Еністон відмовилася від усиновлення та пояснила свою позицію
Акторка 20 років була на шляху до материнства, але, на жаль, спроби були марними.
Американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що незважаючи на особисту боротьбу з 20-річним безпліддям, вона ніколи не розглядала всиновлення як варіант стати мамою.
Про це зірка розповіла у подкасті Armchair Expert, коли тема дітей виникла під час розмови зі співведучою Монікою Педман, яка поділилася досвідом замороження яйцеклітин та сумнівами щодо майбутнього материнства. Водночас ведуча поцікавилася у Еністон, чи віднайшла вона «спокій».
«Так, ставлюся до цього спокійно. Але скажу, що є момент, коли це ніби виходить з-під мого контролю. Я буквально нічого не можу з цим вдіяти. Коли люди кажуть, що я можу всиновити, а я не хочу всиновлювати. Я хочу, щоб моя ДНК була у маленької людини. Це єдиний шлях, яким би егоїстичним він не здавався, який я хотіла обрати», — пояснила Еністон.
Водночас Дженніфер зізналася, що насправді бували миті, коли вона думала, що з кимось у неї «могли б бути гарні діти», але це відчуття швидко минало. І зараз хоч вона змінила свої плани на материнство, але зізнається, що інколи її все ж зачіпає, коли хтось тисне на неї з цим питанням.
