56-річна Дженніфер Еністон відмовилася від усиновлення та пояснила свою позицію

Американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що незважаючи на особисту боротьбу з 20-річним безпліддям, вона ніколи не розглядала всиновлення як варіант стати мамою.

Про це зірка розповіла у подкасті Armchair Expert, коли тема дітей виникла під час розмови зі співведучою Монікою Педман, яка поділилася досвідом замороження яйцеклітин та сумнівами щодо майбутнього материнства. Водночас ведуча поцікавилася у Еністон, чи віднайшла вона «спокій».

«Так, ставлюся до цього спокійно. Але скажу, що є момент, коли це ніби виходить з-під мого контролю. Я буквально нічого не можу з цим вдіяти. Коли люди кажуть, що я можу всиновити, а я не хочу всиновлювати. Я хочу, щоб моя ДНК була у маленької людини. Це єдиний шлях, яким би егоїстичним він не здавався, який я хотіла обрати», — пояснила Еністон.

Водночас Дженніфер зізналася, що насправді бували миті, коли вона думала, що з кимось у неї «могли б бути гарні діти», але це відчуття швидко минало. І зараз хоч вона змінила свої плани на материнство, але зізнається, що інколи її все ж зачіпає, коли хтось тисне на неї з цим питанням.

