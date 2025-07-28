56-річна Дженніфер Лопес втратила спідницю просто на сцені й майстерно вийшла із ситуації — відео

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес втрапила у конфуз перед тисячами своїх шанувальників.

Так, зірка нещодавно завітала до Польщі з власним запальним шоу. Виступи були настільки запальними, що посеред одного з них з Джей Ло злетіла спідниця. І хоч виконавиця намагалася їй спіймати, але блискучий елемент костюму опинився на підлозі, залишивши співачку в одній білизні.

Як справжня світова зірка Дженніфер ефектно стала та жартома промовила, що цього разу їй пощастило, що на ній була присутня спідня білизна. І поки вона це говорила, один з танцівників допоміг Лопес виправити ситуацію та оперативно одягнув їй сукню назад. Після цього артистка разом із шоу-балетом продовжила запалювати публіку, як ні в чому й не бувало. Момент став вірусним у соцмережах.

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Дата публікації 10:39, 28.07.25 Кількість переглядів 48 Дженніфер Лопес згубила спідницю посеред концерту у Польщі

"Я у спідній білизні. І я рада, що на мені була спідня білизна. Зазвичай я її не ношу", — усміхаючись зауважила знаменитість.

Але все ж за мить Джей Ло перетворила конфуз у справжній перформанс, адже вона знову зняла спідницю та кинула її шанувальникам зі словами "Залиште її собі. Я не хочу її повертати".

Нагадаємо, нещодавно своїми образами на морі хизувалася родина ведучої Лілії Ребрик. Зірка разом з трьома доньками постала у купальниках однакового кольору та подуркувала на пляжі.