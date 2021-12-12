56-річна Елізабет Герлі шокувала приголомшливим тілом у бікіні з леопардовим принтом

56-річна Елізабет Герлі шокувала приголомшливим тілом у бікіні з леопардовим принтом

Акторка повідомила, що зробила третю ін'єкцію від коронавірусу.

Британська акторка та продюсерка Елізабет Герлі – зірка, яка весь час кидає виклик віку.

Так, 56-річна знаменитість поділилася в Instagram черговим гарячим фото в бікіні. На світлині вона позувала на тлі моря у купальнику з леопардовим принтом. Ліз також одягнула вільну білу сорочку, оголивши ідеальну фігуру під час прогулянки пляжем.

Елізабет Герлі / instagram.com/elizabethhurley1

Таким пікантним контентом Герлі відсвяткувала отриману третю ін'єкцію від коронавірусу.

Користувачі не шкодували приємних слів у коментарях: "Боже, ти неймовірна", "Найкрасивіша дівчина у світі", "Розкішна фігура".

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