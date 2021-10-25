56-річна Елізабет Герлі у крихітному бікіні шокувала фігурою, стоячи на колінах

Акторка ошелешила бездоганним тілом.

Британська акторка Елізабет Герлі – приголомшлива красуня.

У свої 56 років зірка може помірятися фігурами навіть з 20-річними дівчатами. Продюсерка чудово знає, що вона розкішна, і не припиняє це доводити фанам. Так, знаменитість опублікувала у своєму Instagram гарячий кадр, де постала у крихітному бікіні власного бренду на тлі моря.

Дизайнерка спокусливо позувала на колінах, демонструючи ідеальне тіло та пишний бюст.

Елізабет Герлі у бікіні / instagram.com/elizabethhurley1

"О, тааак... Нарешті сонце, море і сонце", – написала зірка, радіючи відпустці.

Шанувальники акторки ледь підібрали слова, аби описати цю красу.

Абсолютно захоплююча краса

Ох, запальна дівчинка

Красива і сексуальна

Не можу повірити, що їй за 50

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання