56-річна Елізабет Герлі у крихітному бікіні шокувала фігурою, стоячи на колінах

Акторка ошелешила бездоганним тілом.
Британська акторка Елізабет Герлі – приголомшлива красуня.
У свої 56 років зірка може помірятися фігурами навіть з 20-річними дівчатами. Продюсерка чудово знає, що вона розкішна, і не припиняє це доводити фанам. Так, знаменитість опублікувала у своєму Instagram гарячий кадр, де постала у крихітному бікіні власного бренду на тлі моря.
Дизайнерка спокусливо позувала на колінах, демонструючи ідеальне тіло та пишний бюст.
"О, тааак... Нарешті сонце, море і сонце", – написала зірка, радіючи відпустці.
Шанувальники акторки ледь підібрали слова, аби описати цю красу.
- Абсолютно захоплююча краса
- Ох, запальна дівчинка
- Красива і сексуальна
- Не можу повірити, що їй за 50
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