56-річна Елізабет Герлі засвітила пружні груди у напівпрозорій накидці

Акторка вчергове потішила шанувальників еротичним знімком.

Голлівудська акторка Елізабет Герлі, яка нещодавно без білизни у надвідвертій сукні засвітила пружні груди та підтягнуте тіло, знову поділилася з фанами пікантним фото.

Так, у своєму Instagram знаменитість додала нову світлину на якій постала без ліфчика. На знімку зірка позує топлес у напівпрозорій білій накидці та з розтуленими вустами.

instagram.com/elizabethhurley1

"Маю власну резиденцію…У власному домі", - коротко підписала допис акторка.

Шанувальники не оминули стороною такий спокусливий знімок Елізабет. Прихильники зауваживши, що вона неймовірно розкішна для свого віку.

Неймовірна краса

Бездоганне тіло

Завжди стильна і неймовірно сексуальна

Нагадаємо, раніше сексапільна Елізабет Герлі опублікувала пікантне відео, зроблене під час релаксу у джакузі. На відео знаменитість у відвертому червоному бікіні насолоджується сонячною погодою.

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