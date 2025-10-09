56-річна Еністон відверто розповіла про невдалі спроби завагітніти та проблеми зі здоров’ям

Дженніфер Еністон / © interviewmagazine.com

Американська акторка Дженніфер Еністон відверто поділилася думками про створення сім’ї.

Зірка розповіла, що впродовж 20 років намагалася завагітніти і створити сім’ю. Водночас у Мережі ширилися чутки, що Дженніфер нібито не хотіла мати дітей, обираючи кар’єру. Однак нещодавно 56-річна акторка спростувала ці припущення. Знаменитість зауважила, що всі негативні чутки в бік акторки залишають неабиякий відбиток на її житті.

"Вони не знали моєї історії, не знали, через що я пройшла за останні 20 років, намагаючись створити сім’ю, бо я не виходжу і не розповідаю про свої медичні проблеми. Це нікого не стосується. Але є момент, коли неможливо більше це ігнорувати — всі ці історії про те, що я не матиму дітей, бо я егоїстка чи трудоголік. Це впливає на мене — я ж просто людина", — зізналася Еністон в інтерв’ю для Harper’s Bazaar UK.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Артистки також відкрито заговорила про тиск від людей, який переживала впродовж багатьох років. Вона наголосила, що свій досвід вона вирішила зробити публічним не лише для себе, а й для всіх жінок, які борються з проблемами фертильності та проходять процедури ЕКЗ.

"Я знала багато жінок, які намагалися завагітніти та проходили через ЕКЗ, тому відчувала, що говорю не лише за себе, а й за всіх, хто стикається зі схожим випробуванням", — додала вона.

За словами Еністон, попри втому та розчарування через невдалу процедуру ЕКЗ, вона ніколи не втрачала прагнення стати матір’ю. Акторка зазначила, що зараз суспільство стало менш жорстким до жінок, проте злість гейтерів з минулого просто перемістилася в соцмережі, де будь-хто може анонімно критикувати чи принижувати.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон вперше за довгий час висловилася про стосунки з Бредом Піттом і Анджеліною Джолі, пригадуючи, як переживала складний та емоційно болісний період у своєму житті.