56-річна Герлі без білизни у надвідвертій сукні засвітила пружні груди та підтягнуте тіло

Акторка захопила образом у сукні від Versace.

Відома голлівудська акторка Елізабет Герлі знову спричинила фурор гарячими світлинами.

Знаменитість, яка днями відсвяткувала 56-річчя, може дати фору мільйонам значно молодшим красуням. Продюсерка пишається своїм виглядом та всіляко це демонструє. Так, цього разу, артистка вбралася у надвідверту сукню від Versace із вставками з сіточки.

instagram.com/elizabethhurley

Дизайнерка не одягнула білизну та засвітила пружні груди і підтягнуте тіло.

instagram.com/elizabethhurley

"Про минулу ніч", – написала Герлі, але не повідомила, куди ходила у такому сексі образі.

Однією з перших прокоментувала світлину приголомшена дизайнерка модного дому Versace Донателла Версаче: "Оце так! Ти маєш неймовірний вигляд".

Фани також не стримали емоцій.

Ти така гаряча

Сексі-сексі-сексі

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Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у бікіні насолодилась релаксом у джакузі. Акторка опублікувала відверте відео.

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