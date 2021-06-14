56-річна Герлі без білизни у надвідвертій сукні засвітила пружні груди та підтягнуте тіло

Акторка захопила образом у сукні від Versace.
Відома голлівудська акторка Елізабет Герлі знову спричинила фурор гарячими світлинами.
Знаменитість, яка днями відсвяткувала 56-річчя, може дати фору мільйонам значно молодшим красуням. Продюсерка пишається своїм виглядом та всіляко це демонструє. Так, цього разу, артистка вбралася у надвідверту сукню від Versace із вставками з сіточки.
Дизайнерка не одягнула білизну та засвітила пружні груди і підтягнуте тіло.
"Про минулу ніч", – написала Герлі, але не повідомила, куди ходила у такому сексі образі.
Однією з перших прокоментувала світлину приголомшена дизайнерка модного дому Versace Донателла Версаче: "Оце так! Ти маєш неймовірний вигляд".
Фани також не стримали емоцій.
- Ти така гаряча
- Сексі-сексі-сексі
- Приголомшлива Ліз
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у бікіні насолодилась релаксом у джакузі. Акторка опублікувала відверте відео.