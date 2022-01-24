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56-річна Герлі у бікіні показала пружні груди та розсунула ніжки

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56-річна Герлі у бікіні показала пружні груди та розсунула ніжки

Елізабет Герлі / Associated Press

Акторка розбурхала Мережу гарячим фото.

Відома голлівудська акторка Елізабет Герлі вкотре приємно шокувала своїх фанатів.

56-річна знаменитість поділилася яскравим знімком у бікіні в Instagram. Зірка комедії "Шахраї" продемонструвала свою приголомшливу фігуру у крихітному червоному купальнику, сидячи біля басейну та надувного фламінго. Артистка спокусливо розсунула засмаглі бронзові ніжки та похизувалася пружним бюстом і пласким животом.

Елізабет Герлі у бікіні / © instagram.com/elizabethhurley1
Елізабет Герлі у бікіні / instagram.com/elizabethhurley1

У дописі Герлі натякнула, що публікуючи фото вона їла шоколад та дивилася серіал.

"Так, я могла би бути в басейні з рожевим фламінго… Або я могла би притиснутись до своїх собачок у Британії, їсти шоколадний апельсин та дивитися останній сезон "Озарка". Вирішувати вам", – написала знаменитість.

Зі свого боку, ошелешені фани писали, що Елізабет має на 30 років молодший вигляд.

  • У 56 маєш вигляд на 26!
  • Ох, ти розкішна у цьому червоному бікіні
  • Божественна
  • Це законно?! Просто вогонь

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