56-річна Голлі Беррі повністю оголеною посмакувала вином на балконі

Голлівудська акторка Голлі Беррі прикладає багато зусиль, аби у 56 років мати вигляд 20-річної молодички.

Зірка стрічки "Жінка-кицька" активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. Тож, Беррі, за можливості, залюбки демонструє фанам свою чудову форму. Так, на сторінці в Instagram артистка поділилася провокаційним фото, яким рузбурхала уяву шанувальників.

На знімку акторка позує на балконі повністю оголеною. У руках Беррі тримає бокал з вином: "Я роблю те, що я хочу робити. Щасливих вихідних", - підписала кадр знаменитість.

Голлі Беррі / Фото: instagram.com/halleberry

Своєю чергою, шанувальники після побаченого не змогли залишити свою кумирку без компліментів: "Це дуже сексі, хоч ти нічого такого й не бачиш, але можеш уявити все, що захочеш", "Голлі – ти вогонь! Хочу мати такий вигляд, як у тебе, в 50!", "Яка краса!".

Нагадаємо, що у Голлі Беррі ще й з почуттям гумору все гаразд. Не так давно акторка поділилася відео зі світського заходу, де виступила як спікерка. Підіймаючись на сцену, Беррі спіткнулась і добряче гепнулася. Цей момент артистка й показала фанам та посміялася з ситуації разом з прихильниками.

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