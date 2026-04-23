56-річна Ірина Білик показала пікантне фото з сауни та спровокувала бурхливу реакцію

56-річна співачка Ірина Білик знову підірвала Мережу відвертим кадром з сауни, чим викликала бурхливу реакцію.

Українська попдіва не втрачає вміння тримати увагу аудиторії навіть поза сценою. Цього разу вона обрала цікавий формат — показала момент свого відпочинку. На фото артистка з’явилася у сауні в банній шапці. У руках — віник, який додав кадру грайливого настрою. Знімок вийшов водночас простим і провокативним.

«Як підпишемо це фото?» — звернулася до підписників Білик.

Реакція не змусила чекати: коментарі посипалися миттєво, а стрічка буквально «закипіла» від емоцій. Шанувальники не стримують захоплення і активно підхопили гру, пропонуючи власні варіанти підписів. Багато хто відзначив, що артистка виглядає свіжо та впевнено. Інші ж наголосили на її сміливості й самоіронії. У результаті пост перетворився на живий діалог із фанами.

«Нарешті світ побачить це фото! Це пожежа!»

«Королева перезавантажилась»

«Це пожежа»

«Жити треба так, щоб нічого не парило»

«Та пішло все в баню»

