56-річна Ірина Білик похизувалася яскравим образом і здивувала зізнанням: "Сама б себе з'їла"

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

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Українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників новим образом і зізнанням про самооцінку, показавши барвистий лук та розповівши, чому важливо любити себе.

Зірка вкотре привернула увагу прихильників. Артистка опублікувала нові світлини в Instagram. На фото вона постала у яскравому вбранні. Особливого шарму образу додало традиційне намисто. Втім, головною темою допису стало не лише вбрання. Виконавиця відверто поділилася власним ставленням до себе.

«Сама б себе з’їла», — зізналася 56-річна Ірина Білик, коментуючи свої фото.

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Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Співачка пояснила, що вважає любов до себе важливою рисою для кожної жінки. Для неї захоплення собою — це не про зарозумілість, а про внутрішню гармонію та прийняття власної особистості.

«І знаєте, мені здається, це дуже гарне відчуття для жінки», — додала артистка.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

На знімках Білик продемонструвала яскравий стиль, який підкреслив її творчу натуру. Шанувальники часто відзначають, що співачка вміє створювати впізнавані образи та не боїться експериментувати із зовнішністю.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик вперше прокоментувала сварку з Дмитром Коляденком і як неочікувано помирилась із ним.

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