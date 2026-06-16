56-річна Марія Бурмака відверто заговорила про нові стосунки і чи планує виходити заміж за коханого

Марія Бурмака

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Народна артистка України Марія Бурмака відверто заговорила про свої стосунки.

Знаменитість тримає особисте життя подалі від сторонніх очей. Проте артистка все ж таки не приховує, що не самотня. На проєкті «ЖВЛ представляє» співачка дала зрозуміти, що щаслива в стосунках поруч із коханою людиною. Проте виходити заміж виконавиця не квапиться. Марія Бурмака говорить, що для неї шлюб — це лише формальність.

«Я взагалі вважаю, що одруження — це справді формальність. Тому є стосунки, я рада дуже цьому. Скажімо так, є людина. Бо людині потрібна людина, і людина в мене є», — говорить артистка.

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Марія Бурмака

До речі, 16 червня Марія Бармака святкує день народження. Знаменитості виповнюється 56 років. Артистка вже розсекретила, як святкуватиме цей день. Ранок виконавиця збирається провести за склянкою кави, яку вип’є на даху будинку, де милуватиметься Києвом. Вже ввечері артистка відіграє концерт. Знаменитість наголосила, що найкращий день народження для неї це той, що проведений на сцені.

«Хочеться, щоб ніч перед днем народження і ніч після дня народження були тихими і спокійними, і мені дали відіграти концерт, зібрати друзів. Найкращий день народження — це на сцені. Для мене щастя — це рух, музика. Це те, чим я живу», — зізналась співачка.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя зізнався, що після розлучення відмовився від серйозних стосунків. Артист пояснив, чому ухвалив таке рішення.

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