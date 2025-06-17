56-річна Надія Матвєєва розкрила два щоденних ритуали для енергії й як ставиться до вікових змін

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

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Відома українська телеведуча Надія Матвєєва поділилася своїми щоденними ритуалами, які допомагають їй залишатися енергійною, продуктивною і зберігати внутрішню гармонію.

Зірка у проєкті Людмили Шупенюк зізналася, у її щоденному розпорядку є два сталі пункти, без яких вона не уявляє свого життя. Перший — це стакан води зранку. Другий — ходьба, яку Матвєєва давно перетворила на справжній спосіб відновлення енергії та ясності думок. Ба більше, ведуча додає, що усім знайомим радить запровадити таку "прогулянкову терапію".

"Ритуали, які зі мною майже все життя. У мене є звичка пити зранку воду. І другий ритуал – ходьба. Я не пам'ятаю, коли це почала робити свідомо, але я знаю, що ходьба – не просто ходити з однієї точки в іншу, а для мене це медитація, дихання, думати й заспокоювати думки, вирішувати проблеми. Я коуч-сесії, робочі зустрічі – все роблю на вулиці. Воно настільки допомагає, що я прискіпуюся до людей із запитаннями: "А ви ходите? Знаєте, як це корисно?" — зазначила Надія.

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Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Не оминула 56-річна зірка і теми вікових змін. Вона вважає, що процес старіння — природній і не варто його соромитися. Тож зараз вона практикує любов до себе й сприйняття.

"Я з собою розмовляю й кажу, що це природній процес, який не можна відмінити. А все, що з ним пов'язано – стереотипи. І ось любов, сприйняття – це те, що я вкладаю собі в голову", — наголосила Матвєєва.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко поділилася, як стрес посприяв збільшенню ваги та як вона тримає себе у формі.