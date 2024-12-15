56-річна Надія Матвєєва здобула диплом магістра і розсекретила свою нову професію

Українська телеведуча Надія Матвєєва успішно захистила диплом магістра і розповіла про свою нову спеціальність.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Ведуча навчалася в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Днями вона успішно захистила диплом. Тож, тепер 56-річна знаменитість стала магістеркою з психології та сертифікованим коучем.

"Здійснилася моя мрія! Я захистила магістерську роботу з психології. Це ще один важливий крок до того, щоб ділитися знаннями, досвідом, надихати і допомагати вам рухатися до своїх цілей. Наразі я можу ще краще підтримувати тих, хто шукає себе, прагне розвитку та справжніх цілей", - поділилася знаменитість.

Надія Матвєєва / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва захистила магістерську роботу з теми емоційного інтелекту. Знаменитість обрала саме її, адже сама є емоційною і вважала це своєю проблемою. Однак завдяки навчанню ведуча зрозуміла, що емоції – невід'ємна складова життя. Також завдяки новій спеціальності Надія Матвєєва навчилася усвідомлювати, розуміти та регулювати емоційні стани свої та інших людей.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук здобула диплом магістра. Артистка також розкрила, яку нову професію опанувала.

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