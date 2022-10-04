56-річна Ольга Сумська показала, який вигляд має її обличчя без макіяжу

Акторка Ольга Сумська поділилася із шанувальниками новими світлинами.
Зірка кіно Ольга Сумська вирішила бути відвертою зі своїми прихильниками і чесно показала, який вигляд має без гриму та косметики.
У сторіз в Instagram 56-річна акторка поділилася ранковим селфі, на якому позувала у домашньому вбранні, без зачіски та макіяжу.
А ось на наступній світлині Сумська все ж продемонструвала прихильникам своє перевтілення. На другому фото Ольга повстала з ідеально укладеним волоссям та гарним макіяжем, зі стрілками та довгими віями.
Варто зауважити, що природня краса 56-річної акторки нікуди не зникла і у своєму віці Ользі вдається виглядати молодо і свіжо.
Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька Ольги Сумської поділилася подробицями свого особистого життя та зізналася, які в неї стосунки із старшою сестрою, яка проживає у Росії.
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