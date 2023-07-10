56-річна Ольга Сумська захопила чесним селфі без жодної краплі косметики

Українська акторка Ольга Сумська не соромиться демонструвати свою чесну природню красу на камеру.

Так, у своєму Instagram зірка кіно показала, який вигляд має зранку. Сумська поділилася чесним селфі без макіяжу та фільтрів, яке зробила одразу після того, як прокинулася. Акторка позувала біля вікна у білій футболці та з розпущеним волоссям.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Новий день…Лишається надія…І віра…Що все буде добре! Вчора знову були у Харкові…Всі ці емоції в моїй душі…Тримаємося", - підписала ранкове фото акторка.

Ольга Сумська

Варто зазначити, що у свої 56 років Сумська має просто чудовий зовнішній вигляд. Шанувальники теж не могли не помітити цього, тож висловили своє захоплення зіркою у коментарях: "Красуня наша", "Ви справжня", "Наша мила красуня", "Ви чарівна", "Жива краса - завжди найкраща".

До речі, з віком Сумська майже не змінилася. Раніше акторка поділилася архівними світлинами зі своїм чоловіком, на яких показала, якими вони були на початку стосунків.

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