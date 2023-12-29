56-річна Памела Андерсон без жодної краплі косметики розповіла про свою улюблену хатню справу

Американська акторка та модель Памела Андерсон постала у своїй природній красі й розповіла, яка хатня справа її захоплює найбільше.

Так, знаменитість любить займатися пранням речей. У своєму фотоблогу вона постала на березі моря й показала, як розвішує білизну. Перед тим Андерсон показалася у кімнаті для прання з кошиком з брудними речима. І зізналася, що для неї така рутинна робота – "час для себе".

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

До того ж зірка поділилася зі своїми шанувальниками, що процес прання для неї слугує медитацією. Так, вона перетворює хатню роботу на своєрідний ритуал. За словами Памели, вона любить вмикати музику та насолоджуватися спокоєм. У перерві може собі дозволити горнятко кави або легкий алкогольний напій.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Цікаво, що випрану білизну знаменитість вивішує здебільшого поблизу моря на гілках дерев.

"Кімната для прання – це моє місце щастя. Ритуал турботи про себе... Горнятко міцної кави... Інколи Rosé... Я вмикаю музику на програвачі та просто насолоджуюся цим. Якщо цього процесу не уникнути, то нехай вже це буде зроблено весело", - розповіла Памела.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Маша Єфросиніна також продемонструвала свою природну красу. Знаменитість показалася до та після макіяжу й приголомшила своїх шанувальників.

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