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56-річна Памела Андерсон здивувала, яка трагедія змусила її відмовитися від макіяжу

56-річна Памела Андерсон здивувала, яка трагедія змусила її відмовитися від макіяжу

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Зірка пояснила, чому надає перевагу природній зовнішності.

Американська акторка та модель Памела Андерсон все частіше з'являється на публіці без жодної краплі макіяжу.

Як виявилося, артистка має на те декілька причин. За словами 56-річної Памели, нещодавно вона пережила важку втрату візажистки, яка до того ж була її подругою. Алексіс Фогель померла від раку молочних залоз. Також свою відмову від декоративної косметики акторка пояснює своїм віком і бажанням залишатися природною. Ба більше, зірка не приховує, що добре ставиться до самоіронії й часто може посміятися з себе.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

"Вона була найкращою. І з тих пір я просто відчула, що без Алексіс мені просто краще не носити макіяж. Я думаю, що ми всі починаємо мати трохи кумедний вигляд, коли дорослішаємо. Я інколи кепкую з себе, коли дивлюся в дзеркало. І промовляю: "Ого, це дійсно так... Що зі мною відбувається?" Це подорож", - пояснила знаменитість в інтерв'ю виданню Elle.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee приголомшила своїм виглядом до та після макіяжу. Після екстравагантного образу артистку стало просто не впізнати.

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