56-річна Сальма Гаєк на чесному селфі зблизька показала обличчя та сиве волосся

Голлівудська акторка Сальма Гаєк намагається бути чесною зі своїми шанувальниками та не боїться показати вікові зміни.

На своїй сторінці в Instagram 56-річна знаменитість поділилася чесними селфі, на яких продемонструвала своє обличчя зблизька та сиве волосся на скронях. На світлинах Сальма позувала у машині з сонцезахисними окулярами на голові.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

У підписі до своїх фото акторка поділилася зі своїми шанувальницями жартівливим лайфгаком, як приховати побілілі пасма.

"Ось порада, щоб приховати сивину без фарбування: не носіть окуляри на волоссі! Зустрічайте мудрість", - написала Сальма.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк на відпочинку біля басейну разом зі своїм чоловіком показала, який вигляд має її фігура у купальнику.

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