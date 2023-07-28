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56-річна Сальма Гаєк на чесному селфі зблизька показала обличчя та сиве волосся

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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56-річна Сальма Гаєк на чесному селфі зблизька показала обличчя та сиве волосся

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Зірка не соромиться показати справжню красу.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк намагається бути чесною зі своїми шанувальниками та не боїться показати вікові зміни. 

На своїй сторінці в Instagram 56-річна знаменитість поділилася чесними селфі, на яких продемонструвала своє обличчя зблизька та сиве волосся на скронях. На світлинах Сальма позувала у машині з сонцезахисними окулярами на голові.

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

У підписі до своїх фото акторка поділилася зі своїми шанувальницями жартівливим лайфгаком, як приховати побілілі пасма. 

"Ось порада, щоб приховати сивину без фарбування: не носіть окуляри на волоссі! Зустрічайте мудрість", - написала Сальма. 

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк на відпочинку біля басейну разом зі своїм чоловіком показала, який вигляд має її фігура у купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
785
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