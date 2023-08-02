56-річна Сальма Гаєк на яхті у купальнику приголомшила пишним бюстом

Зірка Голлівуду показала, як розважається на яхті.

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк у купальнику посвітила пишним бюстом.

Пікантною світлиною знаменитість поділилася в Instagram. Сальма показалася на яхті у жовтому купальнику з пляшкою напою, що охолоджує. Купальне вбрання ідеально підкреслило пишний бюст Сальми.

Сальма Гаєк з інструкторкою з дайвінгу / Фото: instagram.com/salmahayek

Поруч з акторкою сиділа інструкторка з дайвінгу. Тож Гаєк не лише відпочиває на яхті, а й занурюється у воду.

"Рада зануритися у воду з моєю улюбленою інструкторкою з дайвінгу", - поділилася знаменитість.

Як саме Сальма занурювалася у воду, вона не показувала. Однак купальник акторка зняла та одягла спеціальне вбрання для дайвінгу.

Сальма Гаєк з інструкторкою з дайвінгу / Фото: instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, 56-річна Сальма Гаєк не соромиться публікувати пікантні світлини, а також демонстрували своє обличчя без макіяжу. Нещодавно акторка показалася без жодної краплі декоративної косметики та засвітила сиве волосся.

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