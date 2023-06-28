56-річна Сальма Гаєк повністю оголилася і показала, як доглядає за шкірою

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк, яка 2 вересня відсвяткує 57-річчя, не припиняє приголомшувати своєю молодістю та красою.

Іноді артистка ділиться своїми секретами. І цього разу розповіла, що допомагає їй підтримувати її шкірю м'якою та оксамитовою. На сторінці в Instagram Гаєк поділилася світлинами, зробленими в сауні.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Акторка лежить на дерев'яній лавці абсолютно оголеною, а пікантні частини тіла Гаєк прикриває білими рушниками: " Відчуваю цілющу силу сауни та позбавляюся від стресу", - підписала кадри Сальма.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Зазначимо, що Сальма Гаєк, попри те, що активно доглядає за собою, тим не менш, не приховує вікові зміни за фотошопом та фільтрами. Так, нещодавно зірка на чесному селфі показала зблизька зморшки на обличчі і своє сиве волосся.

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