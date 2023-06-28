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56-річна Сальма Гаєк повністю оголилася і показала, як доглядає за шкірою

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
1 хв
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56-річна Сальма Гаєк повністю оголилася і показала, як доглядає за шкірою

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Зірка показала пікантні кадри з сауни.

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк, яка 2 вересня відсвяткує 57-річчя, не припиняє приголомшувати своєю молодістю та красою.

Іноді артистка ділиться своїми секретами. І цього разу розповіла, що допомагає їй підтримувати її шкірю м'якою та оксамитовою. На сторінці в Instagram Гаєк поділилася світлинами, зробленими в сауні.

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Акторка лежить на дерев'яній лавці абсолютно оголеною, а пікантні частини тіла Гаєк прикриває білими рушниками: " Відчуваю цілющу силу сауни та позбавляюся від стресу", - підписала кадри Сальма.

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Зазначимо, що Сальма Гаєк, попри те, що активно доглядає за собою, тим не менш, не приховує вікові зміни за фотошопом та фільтрами. Так, нещодавно зірка на чесному селфі показала зблизька зморшки на обличчі і своє сиве волосся.

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Дата публікації
Перегляди
1972
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