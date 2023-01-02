56-річна Сальма Гаєк приголомшила, який вигляд має без жодної краплі косметики

Знаменитість показала себе вранці після святкування Нового року.

Мексикансько-американська акторка Сальма Гаєк вирішила показати, який вигляд має на ранок після святкування Нового року.

В Instagram артистка опублікувала знімок, де постала без жодної краплі декоративної косметики та фотошопу. На знімку Сальма постала у бежевій піжамі та зі склянкою кави.

Сальма Гаєк без макіяжу / Фото: instagram.com/salmahayek

Окрім цього, знаменитість привітала прихильників з Новим 2023 роком. Спочатку акторка подякувала за підтримку та любов, а згодом побажала прихильникам вдалого Нового року.

"З Новим роком усіх вас, чудові люди, дякую за те, що ви ділитеся своєю любов’ю, змушуєте мене відчувати підтримку та багато разів змушуєте мене сміятися. Я завжди вчуся у всіх вас і сподіваюся, що ви отримаєте багато благословень у Новому році", - зазначила Сальма.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер показала, який вигляд мала на ранок 1 січня. Співачка зі своїм чоловіком сфотографувалася у ліжку без макіяжу.

Читайте також: