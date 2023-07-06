56-річна Сальма Гаєк у мінібікіні показала апетитний бюст та плаский живіт

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк не втрачає нагоди потішити шанувальників своїми гарними та сміливими фотографіями.

56-річна зірка стрічки "Від заходу до світанку" запостила в своєму Instagram новий знімок, зроблений під час відпочинку. На ньому Сальма позує, стоячи в басейні, у сміливому бікіні.

Як зізналася артистка, цим фото вона привітала прихильників з Всесвітнім днем бікіні, яке святкували 5 липня:

"З Міжнародним днем бікіні! Чи можете ви повірити, що бікіні існує лише 77 років?! Будемо сподіватися, що їх не заборонять", - написала під постом Гаєк.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Акторка отримала безліч компліментів від своїх підписників, які вони залишили під фотографією: "ти неперевершена", "яка красуня!", "не можу припинити захоплюватися тобою!", "хочу мати такий самий вигляд у 56".

Нагадаємо, днями колега Сальми Гаєк, акторка Демі Мур похизувалася стрункою фігурою у мінібікіні і показала, як відпочила на природі зі своїм домашнім улюбленцем.

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