56-річна Сальма Гаєк у мінібікіні показала апетитний бюст та плаский живіт

Зірка розбурхала уяву шанувальників фото з відпочинку.
Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк не втрачає нагоди потішити шанувальників своїми гарними та сміливими фотографіями.
56-річна зірка стрічки "Від заходу до світанку" запостила в своєму Instagram новий знімок, зроблений під час відпочинку. На ньому Сальма позує, стоячи в басейні, у сміливому бікіні.
Як зізналася артистка, цим фото вона привітала прихильників з Всесвітнім днем бікіні, яке святкували 5 липня:
"З Міжнародним днем бікіні! Чи можете ви повірити, що бікіні існує лише 77 років?! Будемо сподіватися, що їх не заборонять", - написала під постом Гаєк.
Акторка отримала безліч компліментів від своїх підписників, які вони залишили під фотографією: "ти неперевершена", "яка красуня!", "не можу припинити захоплюватися тобою!", "хочу мати такий самий вигляд у 56".
Нагадаємо, днями колега Сальми Гаєк, акторка Демі Мур похизувалася стрункою фігурою у мінібікіні і показала, як відпочила на природі зі своїм домашнім улюбленцем.
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