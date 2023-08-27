56-річна Сальма Гаєк у яскравому купальнику блиснула пишним бюстом

Голлівудська зірка Сальма Гаєк показала, як проводить час на океанському узбережжі.

Знаменитість захопила шанувальників черговими світлинами з пляжного відпочинку. 56-річна Сальма продемонструвала підтягнуте тіло та пишний бюст у яскраво-блакитному купальнику, який перегукувався з кольором океанських хвиль.

Зірка позувала по коліна у воді та не дивлячись на камеру. Так акторка продемонструвала не лише своє тіло, а й гарне волосся, яке виблискувало на сонці.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

У підписі до фото Сальма пожартувала, що іноді її волосся має бездоганний вигляд, коли вона цього сама не очікує, хоча частіше буває зовсім навпаки.

"Час від часу ваше волосся вирішує "співпрацювати", коли ви цього найменше очікуєте або коли вам це найменше потрібно", - написала акторка.

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