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56-річна Сальма Гаєк у яскравому купальнику блиснула пишним бюстом

56-річна Сальма Гаєк у яскравому купальнику блиснула пишним бюстом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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911
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56-річна Сальма Гаєк у яскравому купальнику блиснула пишним бюстом

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Окрім гарної фігури, акторка похизувалася розкішним волоссям.

Голлівудська зірка Сальма Гаєк показала, як проводить час на океанському узбережжі. 

Знаменитість захопила шанувальників черговими світлинами з пляжного відпочинку. 56-річна Сальма продемонструвала підтягнуте тіло та пишний бюст у яскраво-блакитному купальнику, який перегукувався з кольором океанських хвиль. 

Зірка позувала по коліна у воді та не дивлячись на камеру. Так акторка продемонструвала не лише своє тіло, а й гарне волосся, яке виблискувало на сонці.

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

У підписі до фото Сальма пожартувала, що іноді її волосся має бездоганний вигляд, коли вона цього сама не очікує, хоча частіше буває зовсім навпаки.

"Час від часу ваше волосся вирішує "співпрацювати", коли ви цього найменше очікуєте або коли вам це найменше потрібно", - написала акторка.

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Дата публікації
Перегляди
911
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