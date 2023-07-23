Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

56-річна Сальма Гаєк у яскравому монокіні похизувалася фігурою у басейні

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1952
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
56-річна Сальма Гаєк у яскравому монокіні похизувалася фігурою у басейні

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Зірка провела час разом зі своїм чоловіком.

Голлівудська акторка Сальма Гаєк у свої 56 років може похизуватися неперевершеною формою.

Своїми принадами зірка посвітила під час відпочинку з чоловіком біля басейну. Сальма поділилася сонячними світлинами у яскравому монокіні кольору фуксії, яке підкреслило її плаский живіт і пишний бюст. До того ж акторка дала відпочити і своїй шкірі, тому не стала наносити косметику. 

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Окрім спокусливих літніх фото Сальма також повеселила шанувальників кадром зі своїм чоловіком, французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піном. Спритна акторка з легкістю заскочила на спину коханому та обійняла його руками, коли вони плавали у басейні.

"Насолоджуємося великим щастям сонця, води та кохання", - підписала світлини з відпочинку Сальма. 

Сальма Гаєк / © instagram.com/salmahayek
Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1952
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація