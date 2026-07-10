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56-річна Світлана Вольнова зробила першу пластичну операцію на обличчі і здивувала молодим виглядом
Також знаменитість пояснила, чому зараз не працює на телебаченні.
Українська ведуча Світлана Вольнова зробила першу пластичну операцію на обличчі.
Знаменитість наважилась лягти під ніж пластичного хірурга місяць тому. Зокрема, ведуча зробила підтяжку шкіри обличчя. На проєкті «Ранок у великому місті» Світлана Вольнова запевняє, що жодних страхів у неї не було. Тим більше, період реабілітації після операції минув, і зараз вона насолоджується молодим виглядом.
«Була перша операція на обличчі місяць тому, на підтяжку», — говорить ведуча.
Також Світлана Вольнова пояснила, чому зараз не працює на телебаченні. Знаменитість говорить, що її кличуть вести різні проєкти. Проте у ведучої з українською не все гаразд. Тож, зараз вона активно вивчає мову, окрім того, працює над вимовою з логопедом.
«Іноді запрошують на різні канали, але коли вони відчували мою українську мову, то вони такі: „Світлано, дякую!“. Я вчу щодня, у мене молода вчителька, і зараз я знайшла ще й логопеда, який вправляє мовний апарат, яким я не працювала від дитинства», — зізналась ведуча.
Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко заговорила про пластичні операції. Знаменитість чесно зізналась, що планує змінити у своїй зовнішності.