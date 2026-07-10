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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
138
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1 хв

56-річна Світлана Вольнова зробила першу пластичну операцію на обличчі і здивувала молодим виглядом

Також знаменитість пояснила, чому зараз не працює на телебаченні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Світлана Вольнова

Світлана Вольнова / © instagram.com/diva_volnova

Українська ведуча Світлана Вольнова зробила першу пластичну операцію на обличчі.

Знаменитість наважилась лягти під ніж пластичного хірурга місяць тому. Зокрема, ведуча зробила підтяжку шкіри обличчя. На проєкті «Ранок у великому місті» Світлана Вольнова запевняє, що жодних страхів у неї не було. Тим більше, період реабілітації після операції минув, і зараз вона насолоджується молодим виглядом.

«Була перша операція на обличчі місяць тому, на підтяжку», — говорить ведуча.

Світлана Вольнова / © instagram.com/diva_volnova

Світлана Вольнова / © instagram.com/diva_volnova

Також Світлана Вольнова пояснила, чому зараз не працює на телебаченні. Знаменитість говорить, що її кличуть вести різні проєкти. Проте у ведучої з українською не все гаразд. Тож, зараз вона активно вивчає мову, окрім того, працює над вимовою з логопедом.

«Іноді запрошують на різні канали, але коли вони відчували мою українську мову, то вони такі: „Світлано, дякую!“. Я вчу щодня, у мене молода вчителька, і зараз я знайшла ще й логопеда, який вправляє мовний апарат, яким я не працювала від дитинства», — зізналась ведуча.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко заговорила про пластичні операції. Знаменитість чесно зізналась, що планує змінити у своїй зовнішності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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