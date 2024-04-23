56-річна тяжкохвора Селін Діон у сорочці на голе тіло прикрасила обкладинку відомого глянцю

Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковної тяжкої хвороби, здивувала своєю сміливістю.

Зокрема, 56-річна виконавиця знялася для обкладинки травневого випуску відомого глянцю Vogue, французької версії. Співачка на сторінках журналу продемонструвала два образи. Спочатку Селін Діон постала в масивній рожевій сукні, що нагадувала зефір. Свої плечі артистка оголила, а образ доповнила золотистими прикрасами.

Селін Діон / Фото: instagram.com/celinedion

Згодом Селін Діон обрала більш сміливий образ. Знаменитість показалася в сорочці, яку вона одягла на голе тіло. Артистка рукою прикрила пікантні місця.

Виконавиця вже встигла прокоментувати свій сміливий фотосет. Селін Діон поділилася, що знімками хотіла продемонструвати свою красу. Також співачка наголосила, що, попри тяжку хворобу, почувається сильною та впевненою щодо майбутнього.

Селін Діон / Фото: instagram.com/celinedion

"Я дуже пишаюся, що в 56 років мене попросили розкрити свою красу. Але що таке краса? Краса - це ти, це я, це те, що всередині, це наші мрії, це сьогодні. Сьогодні я жінка, яка почувається сильною та позитивною щодо майбутнього", - поділилася співачка.

Зазначимо, наприкінці 2022 року Селін Діон зізналась, що має синдром м'язової скутості. Через хворобу у м'язах артистки виникають мимовільні спазми. На жаль, це не лікується. На тлі хвороби Селін Діон припинила свою концертну діяльність. Однак нещодавно виконавиця заговорила про повернення на сцену.

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