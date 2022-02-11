56-річна зірка "Блакитної лагуни" топлес похизувалася стрункою фігурою

Брук Шилдс знялася в рекламі.

Відома американська акторка Брук Шилдс спричинила справжній фурор в Мережі.

56-річна зірка "Блакитної лагуни" знялася в рекламі для бренду одягу. Зокрема, знаменитість позувала на камеру в джинсах топлес. Артистка продемонструвала прихильникам струнку фігуру. Також Брук оприлюднила кадри, на яких постала в стильних образах.

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Приголомшені юзери оцінили фігуру моделі у коментарях під дописом.

"Дивовижна", "Ти така гаряча", "Ще така бісова рок-зірка! Дякуємо за таке натхнення для нашого покоління", "Ніщо не стане між вами та вашою красою", – ділилися емоціями фани та колеги.

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