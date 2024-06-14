56-річний Дмитро Гордон розкрив секрет свого молодого вигляду і зізнався, чи робив пластичні операції

Інтерв'юер та ведучий Дмитро Гордон відверто поділився, яких правил дотримується, щоб зберігати свій молодий вигляд якомога довше.

Так, зірка часто отримує компліменти стосовно зовнішності, яка протягом багатьох років є незмінною. Одного разу ведуча Леся Нікітюк запитала про його секрет. Своєю чергою жартівлива відповідь Гордона про те, що він "колеться й нюхає", стала мемом в Мережі. Втім, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Гордон чесно зізнався, що не звертався до жодних заборонених методів і не бував у пластичних хірургів. Натомість 56-річний журналіст веде здоровий спосіб життя й регулярно займається спортом. До того ж Дмитро переконаний, що молодості сприяє внутрішній стан.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

"Нічого з обличчям не роблю. Певним чином це генетика, а ще я взагалі не злий. Це не стосується росіян, але взагалі – не злий. Внутрішній стан завжди відображається на обличчі. Багато займаюся спортом, намагаюся вести здоровий спосіб життя", - поділився шоумен.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне інтерв'ю за цим посиланням: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід до ТЦК та де його троє синів

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон зізнався, навіщо позбувся більшої частини свого майна та скількома квартирами володіє під час війни.

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