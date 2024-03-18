56-річний відомий діджей Девід Гетта втретє став батьком і показав фото з малюком і обраницею

Всесвітньовідомий французький діджей Девід Гетта втретє став батьком.

У зірки народився син. Про це сам Девід повідомив у себе в фотоблогу. Так, діджей опублікував ніжне фото з обраницею, 32-річною акторкою і моделлю Джессікою Ледон, і їхнім новонародженим малям, який з'явився на світ у Майямі. На зображенні Гетта ніжно обіймає кохану й малюка, які сплять. Також у підписі фото пара розсекретила ім'я сина – його назвали Саяном.

"Кохання витає в повітрі. Ласкаво просимо, Саяне", – зворушив підписом фото Девід.

Девід Гетта з обраницею та сином / Фото: instagram.com/davidguetta

Зазначимо, це перша спільна дитина у стосунках Гетти з Ледон, які вже разом понад дев'ять років. Музикант також має ще двох нащадків від попередніх стосунків. Зокрема, синів Тіма та Енджі.

У коментарях під публікацією з новиною, шанувальники Девіда Гетти засипали зірку та його обраницю теплими привітаннями та смайликами у формі сердець.

Нагадаємо, нещодавно багатодітною матусею стала українська телеведуча Лілія Ребрик. 42-річна знаменитість показала перші фото донечки та розсекретила її ім'я.

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