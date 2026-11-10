- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 2 хв
56-річний Юрій Горбунов заговорив про третю дитину з Осадчою та пояснив, чому мрія відкладається
Зіркове подружжя вже виховує двох спільних дітей.
Український продюсер та ведучий «Голосу країни-14» Юрій Горбунов розсекретив свою плани на майбутнє поповнення в родині та що наразі заважає здійснити задумане.
Раніше 43-річна дружина шоумена Катерина Осадча розповідала, що хотіла б іще доньку. Втім, тепер ведуча обережніше ставиться до таких планів, адже вже має трьох синів у родині. Саме тому говорила, що радше очікує від нащадків у майбутньому онучок і тоді буде няньчити дівчат.
Тим часом шоумен про можливе поповнення в родині говорить уже не вперше. Продюсер розповів, чи цікавляться його з Катериною діти появою ще однієї дитини в сім’ї. За його словами, сини Іван і Данило не проти братика чи сестрички, однак остаточне рішення залежить від готовності дружини. Вона поки не поспішає знову народжувати.
Про це ведучий висловився у контексті новорічних подарунків близьким у коментарі для «Люкс ФМ». Юрій з гумором пояснив, чому сімейна мрія поки залишається на рівні розмов.
«Вони (сини — прим. ред.) якраз хочуть. У нас просто в родині є людина, яка не дуже хоче вже. І це не я. Тому тут Святий Миколай не допоможе», — зі сміхом зауважив шоумен.
Зазначимо, Юрій Горбунов і Катерина Осадча одружилися 2017 року. Того ж року, 18 лютого, у них народився первісток Іван. Другий спільний син подружжя, Данило, з’явився на світ 19 серпня 2021 року. Також у кожного з них є дитина від попередніх стосунків: у Горбунова — названа донька, а в Осадчої — старший син Ілля.
Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва нещодавно показала доньку Кароліну, які виповнилося 20 років. Дівчина живе у США та помітно подорослішала.