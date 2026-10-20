Бретт Голдштейн та Дженніфер Лопес / © Associated Press

Реклама

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес після тяжкого розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком, схоже, знову щаслива в стосунках.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер видання Page Six. 57-річній артистці приписали роман із 46-річним британським актором Бреттом Голдштейном. Парочка разом грала у романтичній комедії від Netflix «Службовий роман», прем’єра якої відбулась 2026 року. На екранах між акторами була така хімія, що одразу ж почали підозрювати, що й в реальному житті між ними щось є. Проте знаменитості стосунки наполегливо заперечували.

Реклама

Однак днями парочку заскочили разом. Джей Ло та Бретт Голдштейн порозважались на вечірці у Лос-Анджелесі. Що цікаво, на захід вони прибули разом. Пізніше у компанії одне одного актори покинули вечірку, при цьому намагались зробити вигляд, нібито прибули окремо.

Реклама

Бретт Голдштейн та Дженніфер Лопес / © Associated Press

Інсайдер Page Six запевняє, що Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн насправді зустрічаються, і зараз між ними нібито невимушені стосунки.

Зазначимо, якщо їхній роман справді правдивий, то це перший бойфренд Джей Ло після тяжкого розлучення з Беном Аффлеком. Так, пара одружилась влітку 2022 року, але вже навесні 2024-го розійшлась. Причина — «непримиренні розбіжності». Згодом Бен Аффлек коментував, що сварок як таких між ними не було, просто вони стикнулись із життєвими складнощами, які не змогли побороти разом.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Маша Кондратенко зізналась, що закрутила роман. Артистка також вперше показала свого зіркового-бойфренда.

Новини партнерів

Новини партнерів