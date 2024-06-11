57-річна Голлі Беррі насмішила відео, як застрягла в сорочці, та засвітила повністю оголений бюст

Часом зіркам доводиться жертвувати комфортом та обирати незручне вбрання. З власного досвіду про це знає голлівудська акторка Голлі Беррі.

Зокрема, знаменитість позувала перед камерою в білій корсетній сорочці та довгій спідниці. У вбранні артистка, звісно ж, виглядала ефектно. Утім, набагато ефектніше 57-річна Голлі Беррі його позбувалася.

До слова, справою не з легких виявилося зняти білу корсетну сорочку. Самостійно Беррі це зробити не вдалося, на допомогу їй прийшла стилістка Ліндсей Флорес. Їм чимало часу довелося витратити на те, щоб нарешті зняти вбрання. Особливо складно для Голлі Беррі було витягнути руки. Зокрема, акторка та стилістка доклали чимало зусиль.

Голлі Беррі насмішила кумедним роликом, як застрягла в сорочці та не могла її зняти

Окрім того, вони ще й насміялися від душі. Весь цей процес викликав у Голлі Беррі та її помічниці небувалу хвилю сміху.

Також зірка Голлівуду ще й встигла додати до відео пікантності. Виявилося, що під сорочкою в акторки не було спідньої білизни, тому вона засвітила повністю оголений бюст. Утім, пікантні місця артистка все ж таки приховала смайликами.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Наталка Денисенко знялася у сміливому фотосеті. Знаменитість позувала перед камерою повністю оголеною у ліжку.

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