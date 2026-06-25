57-річна Надія Матвєєва стала на ваги і не повірила побаченому: "Я в шоці"

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

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Телеведуча Надія Матвєєва відверто поділилася з шанувальниками особистою новиною.

Зірка розповіла, що довгий час була переконана, що її вага залишається майже незмінною. Втім, нещодавно звичайне зважування принесло їй справжній сюрприз. Результат виявився зовсім не таким, як вона очікувала. Своїми емоціями знаменитість поділилася в Instagram. І, схоже, новина стала для неї повною несподіванкою.

«Сьогодні дізналася, що важу на 6 кг більше, ніж вважала. Гортензії свідки — я в шоці», — зізналася Надія.

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Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Попри перші емоції, Матвєєва не стала засмучуватися і одразу налаштувалася на зміни. Телеведуча запевнила підписників, що вже продумала подальші кроки та має намір повернутися до комфортної для себе форми. Ба більше, вона пообіцяла ділитися результатами свого шляху з аудиторією.

«Проте вже складений план дій. Триматиму вас в курсі. Якщо читаєте опис, а не тільки фото дивитесь, побажайте мені триматися подалі від солодкого», — звернулася знаменитість до прихильників.

Нагадаємо, нещодавно дружина Юрія Ткача Вікторія розкрила головний секрет схуднення на 30 кг і відповіла на закиди про уколи «Оземпіка».

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