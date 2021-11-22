57-річна Оксана Байрак у мереживному ліфі похвалилася пишними грудьми

Режисерка ошелешила відвертою світлиною.

Відома українська режисерка Оксана Байрак поділилася новим пікантним контентом.

У фотоблогу акторка розмістила відвертий знімок, де спокусливо позувала перед дзеркалом у мереживному ліфі. 57-річна знаменитість засвітила чуттєві вуста і пишні груди.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

"Пригощати собою треба лише того, хто оцінить вишукано-гурманний смак... а не просто голодний", – поділилася вона.

У відповідь фоловери оцінили гарячу публікацію у коментарях. Так, вони писали, що Байрак приголомшлива.

Просто космос і еталон сексуальності

Неймовірна

Дуже круте фото

Яке апетитне побажання

Приголомшлива у всьому. Ви жінка-вогонь, пристрасть і мудрість

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