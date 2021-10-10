57-річна Оксана Байрак у топі похизувалася пишним бюстом та спричинила фурор серед фанів

Акторка ошелешила відвертим фото.

Українська режисерка та кіноакторка Оксана Байрак приголомшила своїх прихильників і довела, що ще та гаряча штучка.

Так, 57-річна знаменитість опублікувала доволі пікантний кадр у своєму Instagram. На знімку продюсерка постала у чорному топі та із прикрасою на обличчі у східному стилі. Зірка спокусливо дивилася у камеру, тримаючись руками за пишний бюст.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

У дописі Байрак залишила цитату із книжки "Де валяються поцілунки. Париж": "- Ви зможете розпізнати свого чоловіка в натовпі? -Так, безумовно. Мого в натовпі не буде". P.S. Всім - індивідуальностей. Нічних. І не лише".

Зі свого боку, користувачі засипали її компліментами: "Від краси – втрата сну", "Вам дуже личить східний образ", "Гаряче", "Розкішна! Як завжди, вау".

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