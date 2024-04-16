57-річна Сальма Гаєк похизувалася своєю фігурою у купальнику без фотошопу та фільтрів

Знаменитість показала, як відпочивала на яхті.

Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк має неперевершену фігуру та не соромиться її демонструвати.

Зокрема, 57-річна артистка часто показується в купальнику. Коли знаменитість відпочивала, то знову не втратила можливість, аби черговий раз блиснути фігурою.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Так, Сальма Гаєк насолоджувалася відпочинком на яхті. Для прогулянки акторка одягла бікіні. У своєму Instagram зірка Голлівуду показала, як намагалася вилізти на палубу, тим часом рідні поливали її водою.

"Коли сім'я не дає тобі спокійно одягнутися в бікіні", - підписала кадри знаменитість.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

До речі, Сальма Гаєк опублікувала знімки, на яких постала без фотошопу та фільтрів. Таким чином акторка похизувалася своєю природною красою.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, нещодавно дружина українського співака Іллі Парфенюка похизувалася своєю стрункою фігурою. Обраниця виконавця також розсекретила свою вагу після пологів.

Читайте також: