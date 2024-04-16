57-річна Сальма Гаєк похизувалася своєю фігурою у купальнику без фотошопу та фільтрів

Знаменитість показала, як відпочивала на яхті.
Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк має неперевершену фігуру та не соромиться її демонструвати.
Зокрема, 57-річна артистка часто показується в купальнику. Коли знаменитість відпочивала, то знову не втратила можливість, аби черговий раз блиснути фігурою.
Так, Сальма Гаєк насолоджувалася відпочинком на яхті. Для прогулянки акторка одягла бікіні. У своєму Instagram зірка Голлівуду показала, як намагалася вилізти на палубу, тим часом рідні поливали її водою.
"Коли сім'я не дає тобі спокійно одягнутися в бікіні", - підписала кадри знаменитість.
До речі, Сальма Гаєк опублікувала знімки, на яких постала без фотошопу та фільтрів. Таким чином акторка похизувалася своєю природною красою.
Нагадаємо, нещодавно дружина українського співака Іллі Парфенюка похизувалася своєю стрункою фігурою. Обраниця виконавця також розсекретила свою вагу після пологів.
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