57-річна Сальма Гаєк у купальнику показала фігуру без фотошопу

Відома голлівудська акторка Сальма Гаєк похизувалася стрункою фігурою у купальнику.

Артистка поділилася пікантним знімком у своєму Instagram. Акторка позувала перед камерою під час відпочинку. На знімку Сальма показалася біля стіни у жовтому купальнику з квітковим принтом та в сонцезахисних окулярах.

До слова, зірка Голлівуду опублікувала світлину, на якій немає жодної краплі фотошопу та фільтрів. Знаменитість показала, який вигляд має її фігура у реальному житті. Загалом, 57-річна Сальма Гаєк має доволі підтягнуте та струнке тіло, а також пишний бюст.

Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/salmahayek

Акторка не стала підписувати світлину. Тим часом підписники акторки написали їй чимало компліментів. Вони зазначили, що вона має гарну фігуру, а деякі ж взагалі пожартували, що хотіли б опинитися на місці стіни, поруч з якою позувала Сальма: "Чи можна заздрити стіні?", "Ти маєш гарний вигляд", "Ви взагалі старієте, а то складається таке враження, ніби з роками стаєте лише привабливішою".

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Сніжана Бабкіна похизувалася фігурою у купальнику. Знаменитість також показала, як загартовується взимку.

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