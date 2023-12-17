57-річна Сальма Гаєк з посивілим волоссям прийшла на світський захід

Артистка не приховує від шанувальників свій природний вигляд.
Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк одна з небагатьох голлівудських зірок, які демонструють свій природний вигляд без фільтрів та фотошопу.
Так, на сторінці в Instagram 57-річна зірка стрічки "Супер Майк: Останній танець" розмістила знімок, де показалася з сивим волоссям. При чому у такому вигляді артистка прийшла на світський захід.
Гаєк завітала підтримати свою зіркову подругу Пенелопу Крус на заході, присвяченому її новій роботі у стрічці режисера Майкла Манна "Феррарі".
"Я так пишаюся тобою, моя неймовірна подружко, через твою видатну роботу в "Феррарі". Твій талант ніколи не припинить дивувати мене", - підписала під фото Гаєк.
Світська подія відбувалася у Mandarin Oriental Residences в Беверлі-Гіллз. Свій образ Гаєк доповнила шкіряною сукнею шоколадного кольору. Також на тусовку завітали акторки Алісія Сільверстоун, Крістен Стюарт та інші.
Нагадаємо, не так давно Сальма Гаєк приголомшила шанувальників своїми апетитними формами без фотошопу. Акторка поділилася світлиною у фотоблогу, на якій зображена у купальнику.
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