57-річна Сальма Гаєк з посивілим волоссям прийшла на світський захід

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк одна з небагатьох голлівудських зірок, які демонструють свій природний вигляд без фільтрів та фотошопу.

Так, на сторінці в Instagram 57-річна зірка стрічки "Супер Майк: Останній танець" розмістила знімок, де показалася з сивим волоссям. При чому у такому вигляді артистка прийшла на світський захід.

Гаєк завітала підтримати свою зіркову подругу Пенелопу Крус на заході, присвяченому її новій роботі у стрічці режисера Майкла Манна "Феррарі".

Сальма Гаєк і Пенелопа Крус / Фото: instagram.com/salmahayek

"Я так пишаюся тобою, моя неймовірна подружко, через твою видатну роботу в "Феррарі". Твій талант ніколи не припинить дивувати мене", - підписала під фото Гаєк.

Сальма Гаєк і Пенелопа Крус / Фото: instagram.com/salmahayek

Світська подія відбувалася у Mandarin Oriental Residences в Беверлі-Гіллз. Свій образ Гаєк доповнила шкіряною сукнею шоколадного кольору. Також на тусовку завітали акторки Алісія Сільверстоун, Крістен Стюарт та інші.

Сальма Гаєк, Алісія Сільверстоун і Крістен Стюарт / Фото: instagram.com/salmahayek

Сальма Гаєк і Він Дизель / Фото: instagram.com/salmahayek

Нагадаємо, не так давно Сальма Гаєк приголомшила шанувальників своїми апетитними формами без фотошопу. Акторка поділилася світлиною у фотоблогу, на якій зображена у купальнику.

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