57-річний Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі після восьми років заручин – ЗМІ

Англійський актор Джейсон Стейтем нарешті рішуче налаштований офіційно одружитися зі своєю коханою, британською моделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Принаймні, саме так виданню RadarOnline стверджує інсайдер. Зокрема, пара вже майже 15 років разом. За цей час вони встигли стати двічі батьками. Утім, узаконювати стосунки не квапилися. Та інсайдер переконує, що нарешті актор та модель наважилися на рішучий крок в їхньому особистому житті і вже планують пов'язати себе тенетами шлюбу. Ба більше, закохані хочуть стати батьками втретє.

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння – в основному через те, що він був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов'язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком – і вони закохані більше, ніж будь-коли", - зазначає інсайдер.

До слова, пара заручилася ще 2016 року, а весілля планувала відгуляти 2018-го. Утім, плани довелося відкласти. Пара вирішила дочекатися, коли син підросте. Однак згодом Розі завагітніла другою дитиною. А нині ж, за словами інсайдера, модель та актор планують народження третього спадкоємця, тож, розуміють, що відкладати весілля вже не можуть.

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

"Жартують, що якщо вони будуть чекати, то опиняться в будинку для людей похилого віку ще до того, як зможуть зіграти весілля", - передає інсайдер.

Зазначимо, про стосунки Джейсона Стейтема та Розі Гантінгтон-Вайтлі стало відомо 2010 року. Вже 2016-го актор покликав модель заміж. Обраниця зірки бойовиків у червні 2017 року народила сина Джека, в у лютому 2022-го – доньку Джеймс.

Нагадаємо, нещодавно син українського шоумена Дмитра Коляденка повідомив, що одружився. Пилип Коляденко також розповів про свою дружину.

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