57-річний Остап Ступка натякнув на розрив з дружиною та показав нову кохану у відвертій фотосесії

Український актор Остап Ступка натякнув на розрив з дружиною та неочікувано показався з новою коханою.

Артист знявся у відвертій фотосесії не з Дар'єю, а з театрознавицею Маргаритою Ткач. Вони позували у воді, немов закохана пара. Маргарита була в сорочці без спідньої білизни та в шортах, а 57-річний Ступка обрав білий костюм.

Остап Ступка з новою обраницею / Фото: instagram.com/manipuliantka

Парочка позувала перед камерою у воді, актор обіймав театрознавицю за інтимні місця та цілував її. Знімками з артистом поділилася у своєму Instagram саме Ткач. Також вона привітала артиста з днем народження, який той святкував 2 вересня. Ткач не була багатослівною, а фото доповнила лише білим сердечком.

Остап Ступка з новою обраницею / Фото: instagram.com/manipuliantka

Що цікаво, Остап Ступка зробив репост відвертих знімків у своєму фотоблогу.

Остап Ступка з новою обраницею

Загалом, актор особисте життя не коментує. Утім, схоже, він розірвав стосунки з дружиною Дар'єю під час повномасштабної війни та вже встиг закрутити новий роман.

Нагадаємо, нещодавно актор Максим Самчик назвав причину розлучення з дружиною, акторкою Ангеліною Трандафіловою. Також зірка серіалу "Перші ластівки" відповів, чи перебуває зараз у стосунках.

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