57-річний Остап Ступка показав романтику у воді з молодою обраницею і зробив заяву про кохання

Український актор Остап Ступка показав романтику з молодою коханою, театрознавицею Маргаритою Ткач, і зробив заяву про кохання.

Так, в особистому житті артиста сталися кардинальні зміни, і він більше не приховує, що закрутив новий роман. Знаменитість все активніше ділиться знімками з молодою коханою. Цього разу Остап Ступка опублікував кадри з їхнього відвертого фотосету. Зокрема, пара влаштувала романтику у воді. Ступка та Ткач позували у білому вбранні, яке повністю промокло, притулившись одне до одного.

Остап Ступка з новою коханою / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Окрім того, актор зробив заяву про кохання, давши зрозуміти, що він насправді відчуває до театрознавиці. Артист процитував слова драматурга Володимира Винниченка: "Тільки любов виправдовує наше перебування на землі". Таким чином Остап Ступка показав, що закоханий у Маргариту.

Остап Ступка з новою коханою / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Загалом, хоч актор і не коментує особисте життя, але зрозуміло, що він розлучився з дружиною Дар'єю, яка молодша за нього на 20 років. Сталося це вже під час повномасштабної війни. Коли саме – невідомо, але ще наприкінці 2022 року пара була разом. Вперше про стосунки з Маргаритою актор повідомив на початку вересня.

Нагадаємо, нещодавно співак ALEKSEEV висловилася про приписаний йому роман з блогеркою Дашею Кубік. Артист заінтригував, що іскра між ними однозначно промайнула.

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