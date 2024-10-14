57-річний Остап Ступка показав романтику у воді з молодою обраницею і зробив заяву про кохання

Артист більше не приховує нові стосунки.
Український актор Остап Ступка показав романтику з молодою коханою, театрознавицею Маргаритою Ткач, і зробив заяву про кохання.
Так, в особистому житті артиста сталися кардинальні зміни, і він більше не приховує, що закрутив новий роман. Знаменитість все активніше ділиться знімками з молодою коханою. Цього разу Остап Ступка опублікував кадри з їхнього відвертого фотосету. Зокрема, пара влаштувала романтику у воді. Ступка та Ткач позували у білому вбранні, яке повністю промокло, притулившись одне до одного.
Окрім того, актор зробив заяву про кохання, давши зрозуміти, що він насправді відчуває до театрознавиці. Артист процитував слова драматурга Володимира Винниченка: "Тільки любов виправдовує наше перебування на землі". Таким чином Остап Ступка показав, що закоханий у Маргариту.
Загалом, хоч актор і не коментує особисте життя, але зрозуміло, що він розлучився з дружиною Дар'єю, яка молодша за нього на 20 років. Сталося це вже під час повномасштабної війни. Коли саме – невідомо, але ще наприкінці 2022 року пара була разом. Вперше про стосунки з Маргаритою актор повідомив на початку вересня.
Нагадаємо, нещодавно співак ALEKSEEV висловилася про приписаний йому роман з блогеркою Дашею Кубік. Артист заінтригував, що іскра між ними однозначно промайнула.
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